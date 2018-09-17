Захарова ответила на обвинения США в содействии РФ убийству брата Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 18:47 2018-09-17T18:47:51+03:00

Ранее постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли высказала мнение о том, что Москва якобы передавала КНДР биологические вещества

Изменить размер текста: A A

В МИД РФ прокомментировали заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о том, что Москва якобы содействовала спецслужбам КНДР в убийстве Ким Чен Нама - брата нынешнего северокорейского лидера.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично отреагировала на новые обвинения в адрес нашей страны. Так, она вспомнила о том, что убийство 35-го президента США Джона Кеннеди до сих пор не раскрыто, и предположило, что Вашингтон уже «приближается к разгадке» и этой тайны.

«По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее в понедельник постпред США при всемирной организации Никки Хейли заявила, что Россия якобы передавала Северной Корее биологические вещества, которые та в свою очередь «использовала для убийства Ким Чен Нама».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Ким Чен Нам умер 13 февраля 2017 года: он скончался по пути из аэропорта Куала-Лумпура в больницу. А чуть позже малайзийский власти заявили, что смерть брата Ким Чен Ына наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX.