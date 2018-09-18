2018-09-18T05:50:42+03:00
Политика

Президент Южной Кореи прибыл в Пхеньян с трехдневным визитом

В аэропорту гостя из Сеула встречал лидер КНДР Ким Чен Ын
Юлия ДИВЕЕВА
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Лидер КНДР Ким Чен Ын и его жена Ли Суль Чжу приветствуют президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и первую леди Ким Джонсук в Международном аэропорту ПхеньянаЛидер КНДР Ким Чен Ын и его жена Ли Суль Чжу приветствуют президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и первую леди Ким Джонсук в Международном аэропорту ПхеньянаФото: REUTERS
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Пезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян для участия в третьем межкорейском саммите на высшем уровне. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично прибыл в аэропорт столицы, чтобы встретить высокого гостя у трапа самолета.

На летном поле выстроен почетный караул с военным оркестром. Также южнокорейскую делегацию в здании аэровокзала приветствовали жители столицы КНДР.

Как рассказал понедельник глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сек, главной темой повестки переговоров глав двух стран станет денуклеаризация полуострова. Кроме того, в повестке значатся еще два основных вопроса обсуждений: улучшение и развитие межкорейских отношений, снижение уровня военной напряженности и предотвращение угрозы войны между Югом и Севером Корейского полуострова, передает Интерфакс.

Первый раунд переговоров между Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном состоится уже во вторник во второй половине дня.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 27 апреля в пункте Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи состоялся первый межкорейский саммит, по итогам которого стороны договорились о денуклеаризация Корейского полуострова, а также подписали декларацию о мире, процветании и объединении. Позже, 26 мая, там же состоялась вторая встреча на высшем уровне.

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