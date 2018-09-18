2018-09-18T09:45:48+03:00
Политика

Израиль стал массово отказывать россиянам во въезде в страну

При этом многих наших соотечественников перед отправкой на родину нередко по несколько дней содержат под стражей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Израиль считает, что приезжающие в их страну россияне руководствуются лишь экономическими интересамиИзраиль считает, что приезжающие в их страну россияне руководствуются лишь экономическими интересамиФото: REUTERS
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Посольство РФ в Тель-Авиве серьезно обеспокоено тем, что россиянам стали гораздо чаще отказывать во въезде в Израиль. Только за первое полугодие 2018-го попасть на территорию еврейского государства не смогли порядка 2,2 тысячи наших соотечественников.

"В 2017 году таких случаев было более 1,4 тысячи, то есть несколько каждый день. По данному вопросу мы постоянно контактируем с израильской стороной, проводим встречи в МИД, последняя из которых состоялась два месяца назад", — сообщил представитель дипмисии.

Он рассказал, что недавно израильская сторона разъяснила конкретные причины таких отказов. Так, в Иерусалиме считают, что большинство россиян, в частности те, кто обращаются за политическим убежищем, якобы руководствуются лишь экономическими мотивами и хотят получить возможность работать в стране. Посольство РФ такое объяснение не устроило, передает Haaretz.

Стоит отметить, что проблема состоит не только в многочисленных отказах, но и в участившихся случаях грубого обращения с нашими соотечественниками на границе. Россияне, которым отказали во въезде в Израиль, перед отправкой на родину порой по несколько суток находятся под стражей. Данную ситуацию планируют обсудить на межведомственных консультациях в Москве, которые запланированы на октябрь, сообщает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что минувшей ночью в Сирии пропал российский Ил-20, который возвращался на авиабазу. По некоторым данным, примерно в это же время ВВС Израиля выпустили ракеты по территории республики. Существует вероятность, что одна из них могла попасть в самолет. Однако достоверной информации о случившемся пока нет.

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