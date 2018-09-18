Бизнес предупредил о подорожании молочных продуктов
Бизнес предупреждает о предстоящем повышении цен на молоко и молочную продукцию. Предстоящее повышение цены связывается с изменением правил продажи данного вида товаров. С 2019 года молоко и молочные продукты должны быть выставлены в магазинах отдельно.
Потребитель начнет хорошо разбираться в предлагаемой продукции, и половина производителей понесет убытки. Сегодня покупатель часто приобретает совсем не тот товар, который планировал. Это происходит из-за невнимательности или незнания.
Замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова прогнозирует, что рост цен может составить 10-12 процентов.
В пользу подорожания говорит и то, что магазины понесут убытки на переоформление торговых залов, закупку дополнительного оборудования.
Скорее всего, издержки будут возложены на конечного потребителя.
Минпромторг предлагает с марта 2019 года ввести раздельную продажу молока и молочной продукции. А производителям предложили маркировать товар с замещением молочного жира, сообщает газета "Известия".