2018-09-18T10:14:16+03:00
В мире

Жертвами урагана «Флоренс» в США стали более 30 человек

Основной удар стихии пришелся на Северную Каролину, где сообщается о по меньшей мере 24 погибших
Денис СУХОВ
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Жертвами урагана «Флоренс» в США стали более 30 человекЖертвами урагана «Флоренс» в США стали более 30 человекФото: REUTERS
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Жертвами урагана «Флоренс» в США стали по меньшей мере 31 человек. Основной удар стихии пришелся на штат Северная Каролина, где сообщается о как минимум 24 погибших.

По данным агентства Associated Press, более 600 тысяч жителей штата остались без электроснабжения, а в соседней Южной Каролине — более 60 тысяч. В некоторых регионах Восточного побережья США произошли сильные наводнения.

По данным синоптиков Национального центра по наблюдению за ураганами, «Флоренс» сначала ослаб до шторма, а сейчас переквалифицирован в пост-тропический циклон. Максимальная скорость ветра в его пределах не превышает 11 метров в секунду, однако в ближайшие дни «Флоренс» может вновь набрать силу.

В настоящее время циклон движется со скоростью 6,2 метра в секунду в северо-восточном направлении вдоль границ штатов Огайо и Западная Вирджиния.

Напомним, «Флоренс» обрушился на побережье США 14 сентября. Ранее сообщалось о 20 жертвах урагана.

В США циклон классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает 17,5 метров в секунду. При скорости ветра более 33 метров в секунду шторм становится ураганом.

На США обрушился ураган «Флоренс».

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