Жертвами урагана «Флоренс» в США стали более 30 человек
Жертвами урагана «Флоренс» в США стали по меньшей мере 31 человек. Основной удар стихии пришелся на штат Северная Каролина, где сообщается о как минимум 24 погибших.
По данным агентства Associated Press, более 600 тысяч жителей штата остались без электроснабжения, а в соседней Южной Каролине — более 60 тысяч. В некоторых регионах Восточного побережья США произошли сильные наводнения.
По данным синоптиков Национального центра по наблюдению за ураганами, «Флоренс» сначала ослаб до шторма, а сейчас переквалифицирован в пост-тропический циклон. Максимальная скорость ветра в его пределах не превышает 11 метров в секунду, однако в ближайшие дни «Флоренс» может вновь набрать силу.
В настоящее время циклон движется со скоростью 6,2 метра в секунду в северо-восточном направлении вдоль границ штатов Огайо и Западная Вирджиния.
Напомним, «Флоренс» обрушился на побережье США 14 сентября. Ранее сообщалось о 20 жертвах урагана.
В США циклон классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает 17,5 метров в секунду. При скорости ветра более 33 метров в секунду шторм становится ураганом.
На США обрушился ураган «Флоренс».