В ДТП с автобусом в Турции погибли семь человек, еще 28 пострадали

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-18T11:06:20+03:00

Транспортное средство съехало с трассы, перевернулось и упало в водный канал

Изменить размер текста: A A

По меньшей мере семь человек погибли и 28 пострадали в результате серьезного ДТП с рейсовым автобусом в Турции. Инцидент произошел во вторник, 18 сентября, на трассе Афьонкарахисар-Анталья в провинции Афьонкарахисар центрального региона республики.

Автобус, следовавший по маршруту Анталья - Эскишехир, слетел с трассы, перевернулся, после чего упал в водный канал. Причины случившегося пока неизвестны.

В настоящий момент на месте инцидента работает большое количество сотрудников полиции и карет скорой помощи. Автобус пытаются достать из канала с помощью подъемного крана, передает телеканал NTV.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад еще одна серьезная авария с участием автобуса произошла в штате Халиско в Мексике. Транспортное средство врезалось в груженую картоном платформу, после чего вылетело в кювет и опрокинулось. В результате аварии погибли восемь человек