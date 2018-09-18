2018-09-18T11:06:20+03:00
Происшествия

В ДТП с автобусом в Турции погибли семь человек, еще 28 пострадали

Транспортное средство съехало с трассы, перевернулось и упало в водный канал
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Автобус пытаются достать из канала краном. Фото: @avaliozkayaАвтобус пытаются достать из канала краном. Фото: @avaliozkayaФото: Twitter.com
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По меньшей мере семь человек погибли и 28 пострадали в результате серьезного ДТП с рейсовым автобусом в Турции. Инцидент произошел во вторник, 18 сентября, на трассе Афьонкарахисар-Анталья в провинции Афьонкарахисар центрального региона республики.

Автобус, следовавший по маршруту Анталья - Эскишехир, слетел с трассы, перевернулся, после чего упал в водный канал. Причины случившегося пока неизвестны.

В настоящий момент на месте инцидента работает большое количество сотрудников полиции и карет скорой помощи. Автобус пытаются достать из канала с помощью подъемного крана, передает телеканал NTV.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад еще одна серьезная авария с участием автобуса произошла в штате Халиско в Мексике. Транспортное средство врезалось в груженую картоном платформу, после чего вылетело в кювет и опрокинулось. В результате аварии погибли восемь человек

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