2018-09-18T12:09:54+03:00
Политика

Телефонный разговор Шойгу с министром обороны Израиля состоялся вскоре после трагедии в Сирии

В ходе телефонного разговора Шойгу с министром обороны Израиля Россия возложила вину за сбитый Ил-20 на Иерусалим
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Сергей Савостьянов ТАССГлава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Сергей Савостьянов ТАСС
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Вскоре после трагедии в Сирии состоялся телефонный разговор главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом. В ходе беседы генерал российской армии возложил на Иерусалим ответственность за крушение Ил-20 близ города Латакия и подчеркнул, что Москва оставляет за собой право на дальнейшие ответные шаги.

"Вина за сбитый самолет полностью лежит на израильской стороне", - сказал Шойгу.

Он назвал безответственными действия израильских истребителей F-16, которые буквально прикрылись российским самолетом от сирийских ПВО, и напомнил, что Москва неоднократно призывала Иерусалим воздержаться от нанесения ударов по территории ближневосточной республики.

Напомним, что в понедельник, 17 сентября, недалеко от побережья Средиземного моря пропал российский самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. Позже выяснилось, что воздушное судно было подбито сирийским комплексом ПВО С-200.

Сайт kp.ru писал о том, что тем вечером Израиль нанес несколько ударов по территории ряда правительственных объектов соседней республики, а когда по истребителям открыли ответный огонь, те просто подставили под удар более массивный Ил-20, заходящий в этот момент на посадку на посадку. Тела членов экипажа сбитого самолета ВКС РФ уже были найдены и подняты на борт российских кораблей.

Израиль пока никак не прокомментировал ситуацию.

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