Члены Евросоюза обсудят "дело Скрипалей" на саммите в Зальцбурге

СЕГОДНЯ 12:18 2018-09-18T12:18:59+03:00

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В рамках неформального саммита глав государств и правительств стран Евросоюза, который состоится 20 сентября в Зальцбурге, будет проведено обсуждение ситуации вокруг отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск в своем письме к лидерам государств-членов сообщества.

"Премьер-министр [Великобритании Тереза] Мэй проинформирует нас по "делу Скрипалей", - сказал польский политик.

Между тем, главной темой грядущего саммита станет Brexit. Так, например, будет рассмотрена возможность созыва ноябрьского экстренного саммита ЕС, который был бы полностью посвящен переговорам по выходу Великобритании из состава объединения, передает ТАСС.

Напомним, страна должна покинуть международное сообщество 29 марта 2019 года. Такое решение было принято в ходе всенародного референдума. Пока же стороны договариваются о том, как будут строиться дальнейшие отношения Британии с ЕС. Соответствующий проект договоренностей уже был подписан 6 июля в премьерской резиденции Чекерс, однако был подвергнут жесткой критике со стороны британских евроскептиков, передает сайт kp.ru.