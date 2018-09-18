Новая версия в деле отравления Скрипалей: «Агенты ГРУ» Петров и Боширов могли быть курьерами олигарха из России

СЕГОДНЯ 01:02 2018-09-18T01:31:24+03:00

Эксперты продолжают строить предположения, кто же такие эти Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает отравителями шпиона в Солсбери, хотя сами себя они выдают за предпринимателей средней руки? [видео]

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В соцсетях оказался очень популярным пост - рассуждение об «агентах ГРУ», опубликованный гендиректором и основателем коммуникационного агентства «Гиперион» Андреем Грачевым. Нам в «Комсомолке» мысли предпринимателя показались любопытными, с позволения автора приводим его версию происходящего.

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Если кто-то и правда верит, что Скрипалей отравили эти двое, то мои размышления вас с разочаруют. Моя версия про обычную жизнь обычных людей. Итак. Очень коротко по ключевым и наиболее важным фактам.

1. Два крепких, спортивных парня зрелого возраста, успешно пройдя все процедуры по получению визы в Великобританию (не самая простая история), летят в Лондон обычным рейсом, без багажа (это важный момент). (По версии Скотленд-Ярда, получается, что агенты ГРУ везли самый токсичный боевой нервно-паралитический агент на планете в парфюмерном бутыле-спрее в сумке, в салоне самолета. Вот это поворот.)

2. В Лондоне они останавливаются в отеле «Сити Стей», который находится вдалеке от основных достопримечательностей. Место не туристическое. При этом отель не самый дешевый - рядом есть варианты попроще. То есть отель, условно говоря, - средней ценовой категории. Петров и Боширов выбирают номер на двоих.

3. В Солсбери они ездят дважды. Сначала 3-го, а потом приезжают туда на следующий день, 4-го. По их версии, из-за погодных условий. Якобы Стоунхендж в первый день посмотреть не удалось. Правда, и на второй день с этим тоже не получилось. Причем с точки зрения основного фактажа их рассказ соответствует истине, в том смысле, что и погода была не айс, и в принципе смотреть туда на этот несчастный собор и правда люди ездят со всего света.

4. По утверждению Терезы Мэй и Скотленд-Ярда, Петров и Боширов зафиксированы камерами «в непосредственной близости от дома Скрипаля», но на самом деле в 500 метрах. Полкилометра - это два-три квартала. Ничего себе «непосредственная близость»…

5. 4-го числа наши герои неспешно возвращаются в Лондон и спокойно улетают в Москву доложить о выполненном задании.

6. Потом начинается международный скандал. Потом наш МИД и государственные СМИ озвучивают версии одна страннее другой. Потом появляются фотографии «агентов ГРУ». Накал идиотии в версиях нарастает. Потом британцы озвучивают их фамилии. Потом президент на Восточном форуме просит «агентов» выступить в СМИ. А кстати, никому ничего в том предложении от Путина странным не показалось?

7. В тот же день устраивается интервью. В интервью прекрасно все: снежный коллапс, мы не ГРУ, мы торгуем спортпитом, не возим с собой женских духов, потому что это гомосексуализм, но мы живем в одном номере, потому что это экономия денег, и да - мы часто летаем в Женеву.

Это все факты, которые нужно знать, чтобы понять, кто эти парни и на кой черт они притащились в Великобританию.

Вход в лондонский отель, где Боширов и Петров сняли один номер на двоих. Эксперт предполагает, что так проще охранять ценные документы, которые они, вероятно, везли с собой.Фото: REUTERS

А теперь вопросы...

1. Почему они летят так в лобовую и так себя подставляют? Задача ликвидатора быть незаметным - а тут два бугая, летящих парой из РФ в разгар обострения отношений между нашей

страной и «цивилизованным миром»…

2. Почему они такие здоровые? Чтобы кого-то отравить, не надо быть здоровым. Совсем.

3. Почему летают вдвоем? Почему везде вместе, даже в номере отеля?

4. Зачем на самом деле ездили в Солсбери дважды?

5. Что значит странная фраза Путина в ответе на вопрос Брилева на форуме?

И когда я ответил себе на эти вопросы, я понял, кто они такие.

Так кто же они?

Конечно, не гэрэушники. В прошлом, скорее всего, ребята не простые, может, спецназ. Но в настоящее время, скорее всего, как и сказал Путин, - парни гражданские. Они работают в службе экономической безопасности какой-то крупной шишки (олигарха или просто крупной компании). Для простоты восприятия я в дальнейшем буду называть его (ее) Хозяином.

Они часто мотаются в Женеву - это то место, где много банков. А Туманный Альбион - один из крупнейших финансовых центров. Акции большинства публично размещенных российских компаний котируются на Лондонской фондовой бирже, количество инвестфондов, трастов, инвестбанков и всяких отмывочных контор там просто зашкаливает.

Важно понимать, что наши герои не могут возить с собой наличку. Не контрабандой же ее тащить через границу. И они ее не возят. А возят они с собой… Документы. Всего несколько листов бумаги с живой подписью и печатью Хозяина. Это документы такого рода, которые нельзя отправлять почтой, электронно. Только оригиналы и только лично в руки. И эти документы очень ценны. Их надо охранять, но оружие и спецсредства за границу они возить с собой не могут. Именно поэтому они такие здоровые - и, скорее всего, рукопашники (у Боширова нос ломаный, он, скорее всего, «ударник», а Петров какой-нибудь самбист). Поэтому они всюду летают вдвоем из соображений безопасности.

Они прилетели в Британию официально, потому что никакими агентами не являются. Они реально получили визы, прошли все проверки. Не взяли собой багажа, потому что, естественно, они не летели в тур и отдыхать, летели по делу, а все что нужно, они везли непосредственно с собой. Они сняли номер на двоих из тех же соображений безопасности. Когда вас в номере двое - невозможно втихую обезвредить. Далее, в первый день они поехали в Солсбери, чтобы отдать кому-то документы, а во второй - к нему же забрать документы.

Когда началась вся та истерика, наши, конечно, быстренько их вычислили, провели проверку, кому надо доложили. Но в эфир выдать было особо нечего. Ну вот: парни, курьеры, да летали, да были, да гражданские… И все. Надо понимать, что наши просто не могли в ответ сказать: «Нет, они не отравители - они сотрудники службы безопасности компании «ПАО Успех», основной владелец которой Иванов Иван Иванович, да, тот самый, из списка «Форбс», да, бумаги на «постирушки» (отмывку денег. - Ред.) привезли, а что нельзя было?..»

Сверху стукнули по башке Хозяину, дескать, давай предпринимай что-нибудь. Ну и начался ад с разными версиями. Но потом Путин на форуме выдает: «Мы знаем, кто они. Пусть они у вас появятся и все объяснят. ТАК БУДЕТ ЛУЧШЕ ДЛЯ ВСЕХ». Вот эта фраза сразу показалась мне очень странной. Что это значит вообще? А значит это то, что обращался он, конечно, не к ним, а к Хозяину. И ЭТА фраза означает следующее: «Вариантов нет, либо они покажутся сами с какой-то приемлемой легендой, либо нам придется слить реальный расклад. Последнее никому не надо». Времени на подготовку у парней не было. Поэтому все вели себя так неестественно.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Есть более надежные схемы»

Комментирует бизнесмен Сергей Капчук. Он сам долгое время жил и работал в Британии. Однако в марте этого года из-за «дела Скрипалей» уехал из Англии. Предприниматель подозревал, что британские спецслужбы готовили против него провокацию, и поэтому решил вернуться в Россию:

- Никто не управляет капиталами так, как описано в этом тексте. Сегодня все состоятельные люди пользуются так называемыми компаниями Wealth Management. Это компании, которых огромное число в Лондоне, занимающиеся управлением деньгами. Именно они инвестируют средства, играют на рынках, и им, по сути, платят не за то, насколько результативно они распорядятся доверенными им деньгами, а за то, что они соблюдают анонимность.

Как правило, вся работа ведется через систему трастов (договор, при котором одно лицо обязуется управлять каким-то имуществом в пользу другого лица. - Ред.). Поэтому то, что потребовались какие-то два курьера-вышибалы, - это абсурд. Все операции сегодня осуществляются в электронном и зашифрованном виде. И, повторяю, компании, управляющие деньгами, не раскроют имя владельца средств, чьи интересы они представляют. Такая информация может быть получена только по особому ордеру.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Это дело рук все тех же сценаристов: эксперт прокомментировал появление новых подозреваемых в "Деле Скрипалей"

По некоторым данным, это дипломат и врач

Похоже, что британские журналисты решили выжать максимум из истории со Скрипалями. Параллельно с новыми подробностями из личной жизни Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон обвинил в отравлении беглого шпиона и его дочери, появилась информация о еще двух подозреваемых. (подробности)

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