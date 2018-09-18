"В Кремле крайне обеспокоены": Песков прокомментировал трагедию в Сирии

СЕГОДНЯ 12:39 2018-09-18T12:39:14+03:00

В понедельник, 17 сентября, трагедия в Сирии унесла жизни 15 человек. В небе близ Латакии был сбит российский самолет Ил-20

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трагедия в Сирии вызывает крайнее беспокойство Кремля.

Напомним, что накануне в результате действия истребителей ВС Израиля был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. В момент инцидента на борту воздушного судна находились 15 военнослужащих. Все они погибли. Трагедия произошла, поскольку израильские F-16 прикрылись российским самолетом во время активизации сирийских ПВО, которые отвечали на бомбежку своих правительственных объектов.

Как писал сайт kp.ru, фрагменты тел жертв авиакатастрофы и их вещи были собраны в ходе поисково-спасательной операции и подняты на борт российских кораблей.

"Безусловно, в Кремле крайне обеспокоены в связи с этой ситуацией. Полная оценка произошедшего дана в заявлении министерства обороны", — сказал Песков.

При этом, он не стал отвечать на вопрос планирует ли президент РФ Владимир Путин в ближайшее время обсуждать ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Однако во вторник у главы государства действительно состоится один или несколько телефонных разговоров.

Стоит отметить, что Минобороны РФ уже возложило ответственность за крушение Ил-20 на Иерусалим. Об этом глава российского военного ведомства заявил своему израильскому коллеге во время телефонной беседы. Он также подчеркнул, что Москва оставляет за собой право на принятие ответных мер.