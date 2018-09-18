Все 15 членов экипажа сбитого в Сирии Ил-20 ВКС РФ погибли

СЕГОДНЯ 12:39 2018-09-18T12:40:10+03:00

Ранее российское Минобороны сообщило об обнаружении обломков самолета и тел членов экипажа

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Все 15 членов экипажа сбитого у берегов Сирии российского самолета Ил-20 погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства», - заявил представитель военного ведомства, генерал-майор Конашенков.

Как сообщал сайт «КП», 17 сентября около 23:00 российский самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берегов Сирии.

В Минобороны РФ уточнили, что воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим в Латакии, связь с экипажем была прервана во время атаки четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в этой провинции.

По данным российского оборонного ведомства, израильские истребители использовали Ил-20 в качестве прикрытия, в результате самолет ВКС РФ был сбит сирийским комплексом ПВО С-200.

Ранее стало известно, что в ходе поисково-спасательной операции у берегов Сирии обнаружены обломки российского Ил-20, личные вещи и фрагменты тел членов экипажа.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших российских военнослужащих.