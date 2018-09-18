Песков: Инцидент с крушением Ил-20 в Сирии не повлияет на договоренности с Турцией по Идлибу

СЕГОДНЯ 13:01 2018-09-18T13:01:28+03:00

Официальный представитель Кремля охарактеризовал договоренности с Анкарой по Идлибу как «прорывные»

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Инцидент с крушением в Сирии российского самолета радиолокационной разведки Ил-20 не повлияет на реализацию достигнутых Россией и Турцией договоренностей по демилитаризованной зоне в Идлибе.

Об этом сообщил на официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

«Нет, это прорывная договоренность. Она еще раз подтвердила способности Москвы находить политико-дипломатическое урегулирование», - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщал сайт «КП», 17 сентября около 23:00 российский самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берегов Сирии.

В Минобороны РФ уточнили, что воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим в Латакии, связь с самолетом была прервана во время атаки четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в этой провинции.

По данным российского оборонного ведомства, израильские истребители использовали Ил-20 в качестве прикрытия, в результате самолет ВКС РФ был сбит сирийским комплексом ПВО С-200. Все находившиеся на борту члены экипажа погибли.

Накануне в ходе переговоров в Сочи президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились не проводить военную операцию в сирийской провинции Идлиб. Вместо этого в регионе предполагается создать демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения отрядов вооруженной оппозиции и правительственных войск.

Кроме того, министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в регионе.