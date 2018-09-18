Катастрофа самолета Ил-20 в Сирии: Израиль заявил, что предупреждал РФ об ударах по САР

СЕГОДНЯ 15:44 2018-09-18T15:46:36+03:00

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В армии Израиля прокомментировали катастрофу самолета Ил-20 в Сирии. В частности, там заявили, что предупреждали Россию о своей военной операции в арабской республике по «горячей линии», однако не уточнили время оповещения.

«У израильских и российских военных есть механизм по урегулированию конфликтов, который был одобрен главами государств и неоднократно подтверждал свою эффективность за последние годы. Эта система также была задействована в тот вечер (когда произошло крушение российского самолета Ил-20)», - говорится в Twitter военнослужащих еврейского государства.

Между тем в министерстве обороны РФ уточнили, что российская сторона была оповещена только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16 по территории САР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 17 сентября, около 23:00 мск Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии. При этом в Минобороны РФ возложили вину за случившееся на израильские истребители, которые в тот момент наносили удары по Латакии и использовали наш самолет в качестве прикрытия. Проще говоря, авиация еврейского государства подставила воздушное судно под огонь комплекса С-200.