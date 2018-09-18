2018-09-18T16:22:29+03:00
Политика

Путин заявил, что одно из ответвлений «Турецкого потока» может пройти через Венгрию

В Кремле состоялись переговоры президента РФ с венгерским премьером Виктором Орбаном
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин (справа) и премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанПрезидент РФ Владимир Путин (справа) и премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник, 18 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, не исключил, что одно из сухопутных ответвлений газопровода «Турецкий поток» может пройти через венгерскую территорию.

«Рассматриваются возможности подключения венгерских партнеров к новым маршрутам транспортировки российского газа в Европу», - сказал глава нашего государства.

При этом он отметил, что подземные хранилища, находящиеся на территории Венгрии, позволяют надежно и бесперебойно снабжать голубым топливом европейских потребителей даже в моменты пикового спроса.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник президент РФ Владимир Путин принял в Кремле Виктора Орбана, который в настоящее время находится в нашей стране с рабочим визитом. Причем, открывая эту встречу, российский лидер назвал Будапешт одним из ключевых партнеров Москвы в Европе.

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