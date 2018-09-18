Телефонный разговор Путина и Нетаньяху: премьер Израиля заверил в готовности передать все данные по крушению Ил-20

СЕГОДНЯ 19:02 2018-09-18T19:04:37+03:00

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Во вторник, 18 сентября, состоялся телефонный разговор Путина и Нетаньяху, основной темой которого стало крушение российского самолета Ил-20 в Сирии.

В частности, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным выразил сожаление в связи с гибелью российских военных. При этом он поспешил возложить ответственность за трагедию на сирийские власти. «Глава правительства выразил сожаление по поводу гибели российских солдат и сказал, что Сирия несет ответственность за крушение самолета (Ил-20)», - сказали в канцелярии главы кабмина еврейского государства.

Кроме того, премьер-министр Израиля заявил о готовности предоставить России всю информацию, которая может понадобиться для расследования катастрофы Ил-20, и даже предложил направить для этого в Москву командующего военно-воздушными силами (ВВС).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российский Ил-20 17 сентября был сбит системой ПВО Сирии. Между тем в Минобороны РФ ответственность за случившееся возложили на Израиль. Как оказалось, израильские истребители подставили наше воздушное судно под удар.