«Нет иллюзий»: Госдеп признал, что Россия не пойдет на условия США по санкциям
В госдепартаменте США признались, что у Вашингтона нет иллюзий по поводу того, что Россия попытается добиться ослабления санкций.
Как заявила заместитель госсекретаря Андреа Томпсон, в американском внешнеполитическом ведомстве даже не рассчитывают на то, что Москва пойдет на уступки и предпримет шаги, необходимые для того, чтобы избежать введения новых ограничений. «Однако у нас нет никаких иллюзий насчет того, что Россия сделает шаги, необходимые для того, чтобы отменить эти санкции», - приводит слова дипломата Reuters.
При этом замглавы Госдепа уточнила, что Вашингтон может ослабить антироссийские санкции в том случае, если Москва «раскроет свою деятельность, касающуюся химического оружия».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 августа начали действовать новые антироссийские санкции. Тогда США запретили продавать нам ряд электронных устройств и так называемые комплектующие двойного назначения. Однако в ноябре Вашингтон обещает приступить к рассмотрению второго пакета ограничительных мер.