2018-09-19T08:08:31+03:00
Политика

Россия впервые отправила комплексы «Искандер-М» на учения в Киргизию

В рамках антитеррористического мероприятия специалисты проведут боевой пуск ракеты по лагерю условных боевиков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» с Урала были переброшены в КиргизиюОперативно-тактические комплексы «Искандер-М» с Урала были переброшены в КиргизиюФото: Минобороны РФ
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Российские оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" переброшены с Урала в Киргизию для участия в антитеррористические учениях стран СНГ "Иссык-Куль - Антитеррор - 2018". Такое заявление сделали в пресс-службе Центрального военного округа.

"Искандер-М" впервые перебазированы в Киргизию. Уральские ракетчики на учениях выполнят боевой пуск по базовому лагерю условных террористов на горном полигоне Эдельвейс", - рассказали в пресс-службе.

Известно, что учения пройдут с 24 по 26 сентября. В них примут участие порядка тысячи российских военных. Ранее в Киргизию уже была переброшена батальонно-тактическая группа горной мотострелковой бригады, которая базируется в Туве, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru публиковал видео успешного учебно-боевого пуска баллистической ракеты комплекса "Искандер-М", который был осуществлен в марте этого года на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области.

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