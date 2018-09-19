Абсолютное большинство россиян поддержали запрет смартфонов в школах

СЕГОДНЯ 08:56 2018-09-19T08:56:14+03:00

Три четверти россиян (73%) поддержали идею запрета использования смартфонов и других гаджетов во время занятий Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Абсолютное большинство россиян (73%) выступили за запрет использования смартфонов и других гаджетов во время занятий в школах. Такие результаты показал опрос, проведенный специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По мнению 83% респондентов, присутствие смартфонов в школах мешает ученикам получать знания. Еще 69% граждан уверены, что ограничение использования гаджетов будет способствовать улучшению оценок. При этом более двух третей опрошенных заявили, что запрет должен распространятся на учеников всех возрастов.

Примечательно, что такую идею поддерживают не только сами родители (73%), но и те, у кого детей школьного возраста даже нет (74%). Активнее всего же за запрет использования смартфонов, высказывались те, у чьих дочерей и сыновей нет мобильного телефона (81%). Лишь 17% респондентов сомневаются, что установление ограничения даст хоть какой-либо положительный эффект.

"Инициатива ограничить использование телефонов школьниками на уроках поддерживается респондентами всех возрастов и рассматривается ими не как вторжение в личное пространство наших детей, а как способ повысить их концентрацию на учебном процессе", - цитирует ТАСС гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова.

Сайт kp.ru писал о том, что, по мнению председателя Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олега Григорьева, гаджеты с развивающими играми и другими образовательными приложения могут приносить пользу, но лишь если позволять ребенку пользоваться ими дозированно и под контролем.