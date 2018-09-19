Жителям Львовской области запретили публично использовать русский язык

СЕГОДНЯ 09:18 2018-09-19T09:18:31+03:00

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Депутаты Львовского областного совета поддержали идею о введении запрета на публичное использование русскоязычного "культурного продукта" на территории региона. С одобрением данной инициативы выступили 57 парламентариев при 47 необходимых, еще 43 человека проголосовали против.

"Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", — говорится в итоговом заявлении.

В рамках данного решения облсовет планирует создать специальную межведомственную рабочую группу. Именно она будет заниматься проведением систематических разъяснительных бесед с населением, а также юридическими лицами.

Кроме того, исполнительный аппарат совета планирует разработать обращение к Верховной раде, которое будет касаться необходимости внесения изменений в законодательную базу страны. Речь идет о введение запрета на публичное воспроизведение аудиовизуальных произведений на русском языке, сообщает ZIK.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце августа Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила ввоз в страну французской вакцины от коклюша, дифтерии и столбняка, поскольку на этикетке была маркировка на русском языке.