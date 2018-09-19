2018-09-19T09:42:26+03:00
Происшествия

Не менее 32 человек пострадали в результате утечки химикатов в Сиднее

Постояльцы одного из самых роскошных отелей австралийского города почувствовали раздражение глаз и проблемы с дыханием
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Отравляющие вещества попали в вентиляцию отеляОтравляющие вещества попали в вентиляцию отеляФото: REUTERS
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По меньшей мере 32 человека пострадали в результате отравления химическими испарениями в одном из самых роскошных отелей Сидняя Pullman Sydney Hyde Park Hotel. Об этом сообщил представитель скорой помощи штата Новый Южный Уэльс.

Инцидент произошел в среду, 19 сентября. Сначала постояльцы и сотрудники отеля почувствовали странный запах, а после начали испытывать проблемы с дыханием и глазами. В результате к зданию были вызваны медики и спасатели - всего четыре пожарные машины и 16 сотрудников службы.

Оказалось, что в бассейне отеля велись строительные работы, в ходе которых произошла утечка химикатов в вентиляцию. По предварительной информации, речь идет о смеси хлора и соляной кислоты.

К настоящему моменту всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Восемь из них были доставлены в больницу, остальных же осмотрели на месте.

Сейчас специалисты проверяют 20-22 этажи здания. Прилегающая к отелю территория временно оцеплена. Правоохранители просят пешеходов и автомобилистов избегать нахождения в данном районе. Однако, по заверению местных властей, угрозы здоровью людей нет, передает "Синьхуа".

Сайт kp.ru писал о том, что накануне стали известны имена мужчины и женщины, которые отравились в ресторане в британском Солсбери. По предварительной версии, в еде пострадавших находился крысиный яд.

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