СЕГОДНЯ 05:11 2018-09-19T05:12:13+03:00

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Британская газета The Sun узнала, кто же стал новыми пострадавшими «от российских спецслужб» в Солсбери. По да6нным издания, 16 сентября в пиццерии отравилась супружеская пара - 42-летний британец Алекс Кинг и его 30-летняя жена, модель из России Анна Шапиро.

По словам женщины, она обнаружила, что ее муж упал в мужском туалете и а изо рта у него шла пена. И произошло это в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в день отравления обедали отец и дочь Скрипаль. Мужчина был введен в искусственную кому и, как призналась Шапиро, она после этого его не видела, пишет издание.

Анна заявила журналистам, что ее пытались убить российские спецслужбы, потому что ее отец был выскокопоставленным военным. Полиция не согласна с блондинкой, отмечая, что ее муж попал в больницу из-за дозы крысиного яда, а не из-за нервнопаралитического вещества.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 16 сентября британские СМИ сообщили, что в Солсбери в ресторане Prezzo стало плохо супружеской паре. На место прибыли четыре машины «Скорой помощи» и специалисты по работе с опасными веществами, пожарные расчеты и работники других экстренных служб. Медики попросили на всякий случай сдать кровь на анализ всех посетителей ресторана.