Указ о разрыве договора о дружбе России и Украины вступил в силу

СЕГОДНЯ 10:56 2018-09-19T10:57:00+03:00

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теперь Киев должен уведомить о своем решении Москву, а также ряд международных организаций

Изменить размер текста: A A

В среду, 19 сентября, вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Документ официально опубликован в "Урядовом курьере" ("Правительственном курьере").

"В соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года", - сообщается на официальном сайте президента незалежной.

Там же уточняется, что теперь Киев должен официально уведомить о своем решении Москву, ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие международные учреждения, а также привести основания для разрыва соглашения.

По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, РФ будет проинформирована о непродлении договора до 30 сентября. Министерство иностранных дел Украины направит в российское внешнеполитическое ведомство соответствующую ноту. Кроме того, в ближайшее время Порошенко внесет в парламент законопроект в соответствии со статьей "О международных договорах Украины".

Напомним, что договор о дружбе был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет с последующей пролонгацией документа и вступил в силу 1 апреля 1999 года.

В минувший понедельник, 17 сентября, Петр Порошенко подписал указ о разрыве этого соглашения, поскольку Россия якобы нарушает отдельные его пункты, передает сайт kp.ru.