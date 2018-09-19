«Они безоружны»: министр торговли США заявил, что Китай не может ответить на новые пошлины

СЕГОДНЯ 12:13 2018-09-19T12:13:49+03:00

США заявили, что Китай не может симметрично ответить на новые пошлины Фото: REUTERS

По словам Уилбура Росса, Пекин не может предпринять симметричные ответные меры на введение новых американских пошлин на товары из Китая

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Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что Китай не сможет симметрично ответить на новые американские пошлины на китайские товары.

"Китай не получает от нас достаточного объема импорта, чтобы ввести обоюдные пошлины. Мы продаем им меньше, чем на 150 млрд долларов в год. Так что в этом смысле они безоружны", - сказал Росс в эфире телеканала CNBC.

Он отметил, что Пекин ранее сообщил о готовности в качестве ответа ввести пошлины на продукцию из США на 60 млрд долларов.

"Их логика такова, что 200 млрд долларов - это около 40% от их общего экспорта в США, а 60 млрд долларов - это около 40% нашего общего экспорта им", - добавил американский министр.

Он подчеркнул, что США стремились "как можно меньше затронуть потребителей", собираясь не вводить новые пошлины на некоторые виды высокотехнологичной продукции, поставляемой из Китая, в том числе смарт-часы Apple Watch.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп объявил о введении с 24 сентября пошлин в размере 10% на импортируемые из КНР товары на сумму 200 млрд долларов. В случае ответных мер Вашингтон планирует ввести дополнительные пошлины в размере 267 млрд долларов.