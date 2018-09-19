2018-09-19T12:37:19+03:00
Экономика

Курс доллара опустился ниже 67 рублей впервые с конца августа

ЭКсперты считают, что укрепление российской валюты связано с возвращение интереса инвесторов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Курс рубля в начале торгов уверенно растет к долларуКурс рубля в начале торгов уверенно растет к долларуФото: REUTERS
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Рубль продолжил укрепляться относительно доллара и евро на открытии торгов Московской биржи в среду, 19 сентября.

Так, курс американской валюты расчетами на "завтра" на 12:11 мск потерял 39 копеек и опустился до 66,99 рубля впервые с 27 августа 2018 года. Евро также лишился 20 копеек и торговался по цене в 78,38 рубля.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувший вторник на валютном рынке наблюдалась похожая ситуация. Тогда эксперты заявили, что рубль укрепляется на фоне общей позитивной динамики других валют-аналогов развивающихся рынков.

Сейчас же на стороне рубля относительно стабильные цены на нефть и налоговый период. Кроме того, было снижено влияние антироссийских санкций, введенных ранее Соединенными Штатами.

"Рынок получил поддержку в виде повышения ключевой ставки. Вернувшийся интерес инвесторов толкает отечественную валюту вверх", — цитирует РИА Новости заместителя председателя правления Локо-банка Андрея Люшина.

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