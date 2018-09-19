Эксперт прокомментировал укрепление курса рубля

СЕГОДНЯ 15:44 2018-09-19T15:45:23+03:00

Курс доллара опустился ниже 67 рублей впервые с конца августа Фото: REUTERS

По мнению экономиста Сергея Хестанова, раннее ослабление рубля было вызвано всплеском санкционной риторики

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Недавнее ослабление курса рубля было вызвано не экономическими, а политическими причинами, заявил экономист Сергей Хестанов. По его словам, нынешнее укрепление рубля - хорошая возможность купить иностранную валюту по приемлемым ценам.

«Поскольку курс рубля последний год определяется в основном политическими событиями, а не экономикой, соответственно, это сильно затрудняет процесс анализа», - заявил эксперт в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он отметил, что ранее ослабление рубля было вызвано «всплеском санкционной риторики».

«А сейчас эта риторика несколько ослабла. Поскольку санкционный процесс никуда не делся, то, скорее всего, со временем курс рубля вновь продемонстрирует тенденцию к снижению», - добавил Хестанов.

Он подчеркнул, что сейчас сложно сказать, до какого уровня может быть это снижение.

Напомним, ранее в среду, 19 сентября, курс доллара опустился ниже 67 рублей впервые с конца августа.