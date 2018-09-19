Климкин намерен спросить главу МИД Венгрии о выдаче паспортов в Закарпатье

СЕГОДНЯ 21:33 2018-09-19T21:35:31+03:00

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Глава украинского МИД Павел Климкин намерен прояснить у венгерского коллеги подлинность видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово в Закарпатье выдают местным жителям паспорта.

«В Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН буду встречаться с венгерским министром. Если это видео о выдаче в украинском Берегово венгерских паспортов не фейк, то, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее», - написал Климкин на своей странице в Твиттер.

Огорчившее Климкина видео было ранее опубликовано в сети. Предположительно, на нем заснята процедура принятия в венгерское гражданство жителей Закарпатской области Украины.

Присутствующие на записи люди стоят на фоне венгерского флага и трижды произносят слова торжественной клятвы: «Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Быть верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог». После этого звучит гимн и собравшиеся получают документы. При этом сотрудник консульства рекомендует новым согражданам скрывать от украинских властей факт приобретения венгерских паспортов.

Выдача венгерских паспортов в Закарпатье.Що не сус д, то "екземпляр". Угорщина, яка по правилам НАТО не може мати територ альних претенз й до нший кра н, вочевидь, хоче в дломити шмат Укра ни "по-тихому", тому розда сво паспорти укра нцям.

Последовавшие попытки украинских журналистов установить подлинность видео ни к чему не привели. В венгерском консульстве от комментариев отказались, а посольство переадресовало вопрос в МИД страны.

Напомним, в Закарпатской области Украины компактно проживает довольно большая венгерская община, которая является одновременно предметом неустанной заботы Будапешта и причиной головной боли для Киева.

Вопрос закарпатских венгров вновь вызвал напряжение в отношениях двух стран после принятия на Украине дискриминационного по отношению к нацменьшинствам закона «Об образовании». Кроме того, в Закарпатье участились выступления украинских националистов. Будапешт настаивает на введении в регион миссии ОБСЕ, а также грозится препятствовать процессу сближения Киева с ЕС и НАТО.

Между тем украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство, но никакие санкции за это, как и процедура выхода из украинского гражданства, не предусмотрены.