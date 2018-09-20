В РПЦ согласились со словами папы Франциска, что «секс – дар божий»

СЕГОДНЯ 01:45 2018-09-20T01:45:42+03:00

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В русской православной церкви согласны со словами папы римского Франциска о том, что «секс и сексуальность – это дар божий». Однако уточнили, что это относится только к близости между супругами.

«Все устройство человека - это есть дар божий. Секс - это компонент любви. Но только любви в браке. Это как обед, как сон, как душ, как купание в море», - сказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Священник подчеркнул, что интимные отношения вне супружеской жизни - это грех прелюбодеяния.

«Это нарушение замысла божьего о человеке. Это есть грех, причем смертный», - напомнил Смирнов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, понтифик на встрече с молодожью из Франции призвал беречь свою сексуальность, которую назвал божьим даром, идущим от любви. Он осудил использование секса и сексуальности для зарабатывания денег в индустрии развлечений.