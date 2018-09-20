2018-09-20T01:45:42+03:00
Общество

В РПЦ согласились со словами папы Франциска, что «секс – дар божий»

При этом православные священники напоминают, что интимная близость вне брака является смертным грехом
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Папа римский ФранцискПапа римский ФранцискФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В русской православной церкви согласны со словами папы римского Франциска о том, что «секс и сексуальность – это дар божий». Однако уточнили, что это относится только к близости между супругами.

«Все устройство человека - это есть дар божий. Секс - это компонент любви. Но только любви в браке. Это как обед, как сон, как душ, как купание в море», - сказал председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Священник подчеркнул, что интимные отношения вне супружеской жизни - это грех прелюбодеяния.

«Это нарушение замысла божьего о человеке. Это есть грех, причем смертный», - напомнил Смирнов.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, понтифик на встрече с молодожью из Франции призвал беречь свою сексуальность, которую назвал божьим даром, идущим от любви. Он осудил использование секса и сексуальности для зарабатывания денег в индустрии развлечений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гигантское пульсирующее существо нашли на пляже в Новой Зеландии
Видео крушения МиГ-31 в Нижегородской области: истребитель упал на лесной массив
Трамп продлил санкции, введенные после терактов 11 сентября 2001 года
Реальные доходы россиян за август сократились на 0,7%
Помпео пригласил главу МИД КНДР встретиться в Нью-Йорке
ОБСЕ считает Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире
«Слезы в глазах стояли»: Памфилова прокомментировала нарушения на выборах губернатора Приморья
Асад выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии
Командующий ВВС Израиля прилетит в Москву со всеми данными о трагедии с Ил-20
Правительство РФ утвердило перенос выходных дней в 2019 году
Климкин намерен спросить главу МИД Венгрии о выдаче паспортов в Закарпатье
Борисов: Российские базы в Сирии защитят автоматизированными системами контроля
Путин призвал предприятия ВПК разрабатывать перспективные виды вооружений
Акцент и тон влияют на уровень доверия к собеседнику
Трамп намерен вскоре вновь встретиться с Ким Чен Ыном
США одобрили сертификацию российского Ту-214ОН для полетов по договору «Открытого неба»
Памфилова исключила проведение третьего тура выборов губернатора Приморья
Сергей Собянин назначил Владимира Кожина сенатором от Москвы
В Германии появятся беспилотные трамваи
Запись в Twitter может стоить Илону Маску уголовного дела