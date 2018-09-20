В Австралии подросток в шутку подкладывал иглы в клубнику

СЕГОДНЯ 06:59 2018-09-20T06:59:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Австралии полиция задержала подростка, который подкладывал швейные игры в клубнику ради шутки, подражая настоящим преступникам. Юноша признался, что втыкал иглы в ягоды для розыгрыша.

Как сообщил заместитель комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Стюарт Смит, задержанным займется служба по предупреждению преступности среди малолетних. Следователи по «клубничному» делу считают, что большая часть зарегистрированных случаев обнаружения игл в свежих - это работа шутников и подражателей. Ранее за такие же шутки была задержана молодая девушка. А вот настоящих преступников найти до сих пор не удается.

Телеканал SBS отмечает, что иглы в клубнике были найдены в более чем 20 населенных пунктах штата Новый Южный Уэльс, и потенциально опасными могут быть около 100 фруктов по всей стране. Впервые швейную иглу в ягоде нашли в Квинсленде. Затем появилось сообщение из Ньюкасла об опасной находке в банане.

Супермаркеты убрали с прилавков все партии фруктов от производителей, в чьих ягоднах нашли иглы.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 15 сентября власти Австралии пообещали 100 тысяч австралийских долларов (это порядка пяти миллионов рублей) тому, кто предоставит информацию, которая поможет поймать "клубничных шутников".