Пуски зенитных ракет отработали в Крыму и других регионах ЮВАО

СЕГОДНЯ 09:08 2018-09-20T09:08:01+03:00

В ЮВАО прошли учебные запуски зенитных ракет, в том числе с использованием оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В учениях были задействованы более 5 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц зенитных орудий

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Учения зенитных войск прошли в Южном военном округе, в ходе которых были отработаны пуски из зенитных ракетных систем и комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

Учебные запуски производили из установок С-400, "Бук-М3" и "Панцирь-С1" в рамках Единого дня огня на Ставрополье, Кубани, в Астраханской и Ростовской областях, республиках Дагестан, Северная Осетия и Крым.

"К боевой подготовке было привлечено более пяти тысяч военнослужащих и задействовано около трех тысяч единиц артиллерийских орудий и ракетных комплексов, включая дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия "Тюльпан", реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самоходные гаубицы "Мста-С", а также оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", - рассказал Астафьев.

По его словам, с воздуха прикрытие для выполнения учебной задачи обеспечивали более 20 самолетов и вертолетов, передает ТАСС.

Накануне сайт kp.ru рассказывал, что российские оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" впервые переброшены с Урала в Киргизию для участия в антитеррористические учениях стран СНГ"Иссык-Куль - Антитеррор - 2018".