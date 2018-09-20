Пуски зенитных ракет отработали в Крыму и других регионах ЮВАО
Учения зенитных войск прошли в Южном военном округе, в ходе которых были отработаны пуски из зенитных ракетных систем и комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.
Учебные запуски производили из установок С-400, "Бук-М3" и "Панцирь-С1" в рамках Единого дня огня на Ставрополье, Кубани, в Астраханской и Ростовской областях, республиках Дагестан, Северная Осетия и Крым.
"К боевой подготовке было привлечено более пяти тысяч военнослужащих и задействовано около трех тысяч единиц артиллерийских орудий и ракетных комплексов, включая дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия "Тюльпан", реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самоходные гаубицы "Мста-С", а также оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", - рассказал Астафьев.
По его словам, с воздуха прикрытие для выполнения учебной задачи обеспечивали более 20 самолетов и вертолетов, передает ТАСС.
Накануне сайт kp.ru рассказывал, что российские оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" впервые переброшены с Урала в Киргизию для участия в антитеррористические учениях стран СНГ"Иссык-Куль - Антитеррор - 2018".