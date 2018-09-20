В Калифорнии через два месяца локализовали рекордный по площади природный пожар

СЕГОДНЯ 09:29 2018-09-20T09:29:10+03:00

Пожар был назван в честь округа Мендосино, где он вспыхнул в июле 2018 года

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На севере американского штата Калифорния локализовали рекордный по площади природный пожар, сообщили представители Федеральной службы охраны лесов США. Пожар был назван в честь округа Мендосино, где он вспыхнул в июле 2018 года. На сайте ведомства отмечается, что пожар "локализован на 100%". Площадь возгорания превысила 1,86 тысячи квадратных километров.

По информации властей штата, с июля огонь уничтожен больше 150 домов и около 280 различных построек в округах Колуза, Лейк и Мендосино. Были эвакуированы нескольких тысяч человек, позже многие из них уже вернулись обратно. При ликвидации пожара погиб один спасатель.

Ранее самым большим по площади в истории Калифорнии считался пожар "Томас", который возник в округе Вентура 4 декабря 2017 года. Тогда площадь возгорания составила 1,14 тысячи квадратных километров, погибли два человека, ущерб составил около 150 млн долларов.