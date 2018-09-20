В Калифорнии через два месяца локализовали рекордный по площади природный пожар
На севере американского штата Калифорния локализовали рекордный по площади природный пожар, сообщили представители Федеральной службы охраны лесов США. Пожар был назван в честь округа Мендосино, где он вспыхнул в июле 2018 года. На сайте ведомства отмечается, что пожар "локализован на 100%". Площадь возгорания превысила 1,86 тысячи квадратных километров.
По информации властей штата, с июля огонь уничтожен больше 150 домов и около 280 различных построек в округах Колуза, Лейк и Мендосино. Были эвакуированы нескольких тысяч человек, позже многие из них уже вернулись обратно. При ликвидации пожара погиб один спасатель.
Ранее самым большим по площади в истории Калифорнии считался пожар "Томас", который возник в округе Вентура 4 декабря 2017 года. Тогда площадь возгорания составила 1,14 тысячи квадратных километров, погибли два человека, ущерб составил около 150 млн долларов.