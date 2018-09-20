Песков подтвердил получение телеграммы от Башара Асада после инцидента с Ил-20

СЕГОДНЯ 13:49 2018-09-20T13:49:28+03:00

Пресс-секретарь президента при этом не стал комментировать послание главы Сирии

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В четверг, 20 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил получение Кремлем телеграммы от сирийского лидера Башара Асада после инцидента с российским самолетом Ил-20 у берегов Сирии. При этом он не стал комментировать содержание этого послания.

"Телеграмма получена", - сказал Песков журналистам.

Он также не стал отвечать на вопрос, ожидается ли телефонный разговор президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.

Напомним, крушение российского самолета Ил-20 у побережья Сирии произошло 17 сентября. В Минобороны РФ заявили, что это произошло из-за того, что самолет был сбит средствами ПВО Сирии. Отмечалось, что летчики ВВС Израиля прикрывались российским воздушным судном.

Агентство SANA опубликовало телеграмму президента Сирии с соболезнованиями в адрес Путина по поводу крушения Ил-20. Асад обвинил в случившемся Израиль.