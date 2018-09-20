2018-09-20T15:46:59+03:00
Политика

Глава Минобороны Израиля пообещал передать России всю информацию о крушении Ил-20

По словам Авигдора Либермана, Израиль не будет скрывать сведения о деятельности своих ВВС в момент инцидента
Екатерина БОЛГОВА
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Министр обороны Израиля Авигдор ЛиберманМинистр обороны Израиля Авигдор ЛиберманФото: REUTERS
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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил пообещал передать российской стороне всю информации о крушении российского самолета Ил-20 у побережья Сирии. Для этого в четверг, 20 сентября, в Москву направилась делегация военных во главе с командующим ВВС Израиля Амикамом Норкиным.

"Мы действуем однозначно открыто, мы сказали российской стороне, что готовы передать всю информацию, все данные", - сказал Либерман в интервью армейскому радио "Галей ЦАХАЛ".

Он отметил, что Израиль "обычно не раскрывает деталей деятельности ВВС", но продолжит честный диалог с Москвой.

"В этом случае речь идет о трагическом стечении обстоятельств, но вся ответственность за него лежит на сирийской армии", - сказал израильский министр. Он также напомнил, что его страна выразила сожаление России в связи с гибелью 15 военнослужащих.

Также Либерман подтвердил, что провел беседу с министром обороны России Сергеем Шойгу. Он вновь повторил, что еврейское государство "не вмешивается во внутренний конфликт в Сирии".

Напомним, 18 сентября Минобороны РФ заявило, что самолет Ил-20 потерпел крушение из-за действия системы ПВО Сирии, а израильские летчики прикрывались российским воздушным судном.

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