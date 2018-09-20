Адвокат прокомментировал постановление ВС касательно уголовной ответственности за лайки и репосты

СЕГОДНЯ 16:26 2018-09-20T16:29:36+03:00

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Разъяснение Верховного суда РФ касательно репостов и лайков экстремистских материалов в соцсетях не означает, что правоприменительная практика в этой сфере существенно изменится. Об этом заявил в интервью Радио «Комсомольская правда» адвокат Олег Сухов.

«Неправильно думать о том, что теперь не будут привлекать к уголовной ответственности

тех людей, которые размещают лайки или делают репосты определенных информационных поводов или картинок в интернете. Конечно же, нет. И в этом большая проблема. Если бы убрали вообще из уголовной ответственности подобного рода действия – лайки и репосты, - тогда да», - подчеркнул Сухов.

Юрист отметил, что в данном случае речь идет лишь об уточнении существующей процедуры, фактически Верховный суд лишь призвал судей быть внимательнее.

«И, действительно, мы могли бы говорить о том, что к уголовной ответственности привлекать теперь суды не будут. Но обратите внимание, что на самом деле ситуация и речь о другом. Верховный суд говорит о том, каким образом должны вести себя суды для того, чтобы привлекать к уголовной ответственности. То есть расписал процедуру, которая и так уже установлена», - добавил адвокат.

Напомним, ранее пленум Верховного суда постановил, что несознательное размещение и одобрение в интернете экстремистских материалов не считается преступлением, если не несет опасности для общества. В частности, ВС обязал тщательнее проверять основания для возбуждения уголовного дела против автора такой публикации и установить мотивы его действий.