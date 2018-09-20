СЕГОДНЯ 20:56 2018-09-20T21:00:05+03:00

США ввели санкции против 33 граждан РФ, связанных с оборонным и разведывательными ведомствами Фото: REUTERS

Ранее американский лидер Дональд Трамп подписал указ о реализации санкций в отношении российских юридических и физических лиц, предусмотренных целым рядом законодательных актов

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Госсекретарь США Майкл Помпео добавил в санкционный список 33 граждан РФ, связанных с российским оборонным и разведывательным ведомствами.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник из администрации США. Он подчеркнул, что предпринятые Помпео меры не означают введения санкций непосредственно против россиян, однако они накладывают ограничения на взаимодействие с этими лицами.

Кроме того, персональные санкции были введены против главы департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая Ли Шанфу.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о реализации санкционных мер против юридических и физических лиц, которые предусмотрены рядом законов, в том числе о «Противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) и «Актом о поддержке свободы на Украине».

Президентский указ не содержал конкретного списка лиц, которые попадут под санкции — полномочия по введению ограничений в отношении иностранных граждан и организаций остаются за главой государства, госсекретарем и министром финансов США.