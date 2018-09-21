2018-09-21T10:36:37+03:00
В мире

Макрон назвал экономически неприемлемыми предложения Британии по Brexit

Ранее британский премьер Тереза Мэй сообщила, что кабмин согласовал предложения к ЕС о сохранении зоны свободной торговли после выхода из Евросоюза
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложения Великобритании по Brexit являются экономически неприемлемыми.

Напомним, 6 июля британский премьер Тереза Мэй сообщила, что правительство согласовало предложения к Евросоюзу о сохранении зоны свободной торговли после выхода Британии из ЕС.

"Британские власти этим летом выдвинули ряд предложений… Это хорошие идеи, и это смелый шаг со стороны премьер-министра, которые я приветствую. Однако… выдвинутые в текущих условиях предложения неприемлемы, особенно в экономической сфере", — сказал Макрон на неформальном саммите лидеров ЕС.

Он считает, что инициатива Лондона "не учитывают целостность единого рынка" Европы, передает ТАСС.

Напомним, до конца октября Британия и ЕС должны решить основные проблемы по Brexit: согласовать договор о Brexit, выяснить вопрос границы с Ирландией и определить формат будущего сотрудничества.

Великобритания выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры по этому вопросу идут с лета 2017 года. Глава Евросовета Дональд Туск после обсуждения Brexit на неформальном саммите лидеров ЕС допустил возможность отсутствия сделки об условиях выхода Британии из ЕС.

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