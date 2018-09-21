Китай сделал США представление из-за санкций за сотрудничество с Россией

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-21T10:52:03+03:00

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В пятницу, 21 сентября, Китай отреагировал на новые санкции, введенные США в качестве «наказания» за военное сотрудничество с Россией. Как заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан, Пекин уже сделал резкое представление Вашингтону из-за новых ограничений.

«Китайская сторона выражает свое крайнее возмущение вышеуказанными действиями (новыми санкциями) и уже сделала резкое представление», - приводит слова дипломата РИА Новости.

Напомним, как сообщает сайт kp.ru, ранее министерство финансов США ввело санкции в отношении Центрального военного совета Китая. В частности, ограничительные меры коснулись департамента подготовки войск и его руководителя Ли Шанфу. Основанием же для американских ограничений стали «значимые сделки с Рособоронэкспортом» по приобретению российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 и многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35.