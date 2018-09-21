22 человека погибли во время оползня на Филиппинах

СЕГОДНЯ 13:33 2018-09-21T13:41:38+03:00

Оползень на Филиппинах унес жизни 22 человек. ФОТО: https://twitter.com/cnnbrk?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwgr%5E373939313b636f6e74726f6c&ref_url=https%3A%2F%2F360tv.ru%2Fnews%2Fmir%2Fbolee-20-chelovek-stali-zhertvami-opolznja-na-filippinah%2F

Спасатели предполагают, что число жертв может увеличиться в три раза [видео]

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Тайфун «Мангхут» спровоцировал оползень на Филиппинах. Жертвами природного явления стали по меньшей мере 20 человек, еще десятки людей числятся пропавшими без вести.

Оползень сошел утром в четверг, 20 сентября. Грязевые массы накрыли городские постройки в Нага, провинции Себу. Люди оказались не готовы к произошедшему. Десятки человек были замурованы под слоем мокрой земли.

Спасатели приступили к разборам завалов в тот же день. Уже известно о 22 погибших, еще около 60 человек остаются в ловушке, пока их судьба не известна, сообщил ABS-CBN.

В городе опасаются, что число жертв возрастет.

- Мы все еще надеемся, что сегодня спасут много жителей деревни, — заявил представитель правительства города Нага Гарри Каботаж.

Пока спасателям удалось вызволить из-под завалов девять человек. Более тысячи местных жителей эвакуировали, сообщает «360».

Сайт kp.ru писал, что ранее от тайфун "Мангхут" пострадали не менее 391 человека, многие здания разрушены, деревья на городских улицах вывернуты с корнем.