2018-09-21T14:26:21+03:00
Политика

Лавров назвал новые санкции США проявлением нечистоплотной конкуренции

Как заметил министр, подобные действия Вашингтона ведут к резкому падению доверия к доллару
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу, 21 сентября, на пресс-конференции по итогам переговоров с боснийским коллегой Игорем Црнадаком, прокомментировал введение США новых санкций в отношении России. В частности, он назвал очередные ограничения проявлением нечистоплотной конкуренции

«Что касается объявленных США новых санкций в отношении российских физических и юридических лиц, то мы уже перестали чему-то удивляться. Конкретно в отношении компании "Сухой", завода в Комсомольске-на-Амуре - эти санкции, конечно же, очередное проявление нечистоплотной конкуренции», - приводит слова главы МИД РФ ТАСС.

Также Лавров подчеркнул, что введение США новых ограничений ведет к резкому падению доверия к долларовой системе и самому доллару.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 20 сентября, госдепартамент США расширил санкционный список на 33 позиции, внеся в них 27 физических лиц и шесть компаний. Кроме того, в черный список вошло одно из китайских оборонных госведомств вместе с его руководителем Ли Шангфу, которым американцы вменили связи с Рособоронэкспортом.

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