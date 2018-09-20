Госдеп США расширил санционный список

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-20T22:19:37+03:00

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Госдеп США практически мгновенно отреагировал на указ Трампа об ужесточении санкций против нашей страны. Напомним, что утром президент США направил спикеру Палаты представителей и главе Сената Конгресса США письмо, в котором проинформировал их о подписании указа, ужесточающим американские санкции в отношении России. Глава Белого дома увязал свое решение с ситуацией на Украине.

33 российских компании и физических лица пополнили санкционный список, в который также вошло одно из китайских оборонных госведомств вместе с его руководителем Ли Шангфу, которым американцы вменили связи с Рособоронэкспортом. По заявлению представителей Госдепа, все эти лица «связаны с оборонно-промышленным комплексом РФ или действуют в интересах российских оборонного и разведывательного секторов».

Этот указ президента США – следствие введенного летом прошлого года закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), который, среди прочего, отнимал у главы американского государства право единоличной отмены подобного рода санкции и расплывчато прописывал механизм их разработки и введения, а также распределения полномочий между правительственными учреждениями в рамках CAATSA. Плюс в преддверии выборов 8 ноября указ ослабляет позиции противников Трампа, упрекающих его в симпатиях к Москве.

Напомним, что в августе этого года Трамп заявлял о своей готовности снятия санкций с России при условии, что Москва будет сотрудничать с Вашингтоном на украинском и сирийском направлениях.

САНКЦИОННЫЙ СПИСОК

ООО "Internet Research Agency"

ООО "Concord Management and Consulting"

компания "Concord Catering"

Евгений Викторович Пригожин

Михаил Иванович Быстров

Михаил Леонидович Бурчик

Александр Юрьевна Крылова

Анна Владиславовна Богачева

Сергей Павлович Полозов

Мария Анатольевна Бовда

Роберт Сергеевич Бовда

Джейхун Насими-оглы Асланов

Вадим Владимирович Подкопаев

Глеб Игоревич Васильченко

Ирина Викторовна Каверзина

Владимир Венков

Виктор Борисович Нетыкшо

Борис Алексеевич Антонов

Дмитрий Сергеевич Бадин

Иван Сергеевич Ермаков

Алексей Викторович Лукашев

Сергей Александрович Моргачев

Николай Юрьевич Козачек

Павел Вячеславович Ершов

Артем Андреевич Малышев

Александр Владимирович Осадчук

Алексей Александрович Потемкин

Анатолий Сергеевич Ковалев

Сергей Александрович Гизунов

Игорь Валентинович Коробов

В список попали частная военная компания (ЧВК) Вагнера, «Оборонлогистика», а также авиазавод им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре

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