2018-09-20T22:19:37+03:00
В мире

Госдеп США расширил санционный список

33 российских физических и юридических лица расширили санкционный список
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
Комментарии: comments9
Этот указ президента США – следствие введенного летом прошлого года закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций»Этот указ президента США – следствие введенного летом прошлого года закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Госдеп США практически мгновенно отреагировал на указ Трампа об ужесточении санкций против нашей страны. Напомним, что утром президент США направил спикеру Палаты представителей и главе Сената Конгресса США письмо, в котором проинформировал их о подписании указа, ужесточающим американские санкции в отношении России. Глава Белого дома увязал свое решение с ситуацией на Украине.

33 российских компании и физических лица пополнили санкционный список, в который также вошло одно из китайских оборонных госведомств вместе с его руководителем Ли Шангфу, которым американцы вменили связи с Рособоронэкспортом. По заявлению представителей Госдепа, все эти лица «связаны с оборонно-промышленным комплексом РФ или действуют в интересах российских оборонного и разведывательного секторов».

Этот указ президента США – следствие введенного летом прошлого года закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), который, среди прочего, отнимал у главы американского государства право единоличной отмены подобного рода санкции и расплывчато прописывал механизм их разработки и введения, а также распределения полномочий между правительственными учреждениями в рамках CAATSA. Плюс в преддверии выборов 8 ноября указ ослабляет позиции противников Трампа, упрекающих его в симпатиях к Москве.

Напомним, что в августе этого года Трамп заявлял о своей готовности снятия санкций с России при условии, что Москва будет сотрудничать с Вашингтоном на украинском и сирийском направлениях.

САНКЦИОННЫЙ СПИСОК

ООО "Internet Research Agency"

ООО "Concord Management and Consulting"

компания "Concord Catering"

Евгений Викторович Пригожин

Михаил Иванович Быстров

Михаил Леонидович Бурчик

Александр Юрьевна Крылова

Анна Владиславовна Богачева

Сергей Павлович Полозов

Мария Анатольевна Бовда

Роберт Сергеевич Бовда

Джейхун Насими-оглы Асланов

Вадим Владимирович Подкопаев

Глеб Игоревич Васильченко

Ирина Викторовна Каверзина

Владимир Венков

Виктор Борисович Нетыкшо

Борис Алексеевич Антонов

Дмитрий Сергеевич Бадин

Иван Сергеевич Ермаков

Алексей Викторович Лукашев

Сергей Александрович Моргачев

Николай Юрьевич Козачек

Павел Вячеславович Ершов

Артем Андреевич Малышев

Александр Владимирович Осадчук

Алексей Александрович Потемкин

Анатолий Сергеевич Ковалев

Сергей Александрович Гизунов

Игорь Валентинович Коробов

В список попали частная военная компания (ЧВК) Вагнера, «Оборонлогистика», а также авиазавод им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США хотят обложить санкциями «Северный поток-2»

Во время недавней встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил о планах США составить конкуренцию проекту трубопровода «Северный поток-2» из России в Европу с помощью поставок собственного сжиженного природного газа. И вот накануне сенатор-республиканец Джон Барассо представил свое видение того, как именно американцы будут конкурировать с нами конкурировать (подробности)

В ТЕМУ

За что на самом деле США вводят санкции против России

Эксперты называют официальные причины для экономических ограничений лишь прикрытием (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Британцы нашли сходство в отравлении Скрипаля и Литвиненко. Россия тоже нашла - Лондон не запускает нормального расследования
Обсуждаем с известным публицистом новую информацию по делу Скрипалей, переговоры Путина и Эрдогана, и скандальные выборы губернатора Приморья
Южноафриканские фермеры бегут в Россию от черного апартеида
Спецкор «КП» Дарья Асламова побывала в ЮАР и увидела, что политика расовой дискриминации в этой стране по-прежнему процветает. Только цвета поменялись: теперь черное большинство грабит и убивает немногих оставшихся белых. Часть 2 [видео]
Новая версия в деле отравления Скрипалей: «Агенты ГРУ» Петров и Боширов могли быть курьерами олигарха из России
Эксперты продолжают строить предположения, кто же такие эти Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон считает отравителями шпиона в Солсбери, хотя сами себя они выдают за предпринимателей средней руки? [видео]
Новости 24
Главком ВВС Израиля передал российской стороне данные о крушении Ил-20 у берегов Сирии
США «наказали» Китай санкциями за покупку российских С-400 и Су-35
Милонов прокомментировал блокировку канала Versus Battle на Youtube
США ввели санкции против 33 граждан РФ, связанных с оборонным и разведывательными ведомствами
Будапешт предостерег Украину от попыток запугивания закарпатских венгров
Валуев: восстановление РУСАДА в правах — очень важный шаг
Нетаньяху: Необходимо сохранить сотрудничество между Россией и Израилем по безопасности в Сирии
Дональд Трамп подписал указ о реализации санкций против российских граждан и организаций
Пляжи Италии атаковали медузы-убийцы
Матвиенко допустила выход России из Совета Европы
Власти штата Мэриленд сообщили о стрельбе с многочисленными жертвами
Захарова: Террористы доставили зарин в госпиталь в Идлибе
Ученые рассказали о пользе мяса для худеющих
Путин призвал устранить стереотипы и карьерные ограничения в отношении женщин
Пауки опутали греческий город паутиной
Трамп призвал страны ОПЕК немедленно снизить цены на нефть
Госдума обяжет владельцев гироскутеров и сегвеев учить ПДД и получать номера