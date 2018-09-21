2018-09-21T14:26:57+03:00
Происшествия

В Нью-Йорке женщина с ножом напала на людей в круглосуточном детском саду

В результате пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе три ребенка
Екатерина БОЛГОВА
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В Нью-Йорке произошло нападение на детский садВ Нью-Йорке произошло нападение на детский садФото: REUTERS
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В пятницу, 21 сентября, женщина с ножом напала на людей в круглосуточном детском саду в Нью-Йорке. В результате происшествия пострадали по меньшей мере пять человек, в том числе три ребенка.

Как сообщает портал AJC со ссылкой на городскую полицию, инцидент произошел около 4:00 по местному времени (11:00 мск) в нью-йоркском районе Куинс. В настоящее время жизни раненых ничего не угрожает. Но, как стало известно СМИ, один малыш получил серьезные ранения.

По некоторым данным, нападавшей была 52-летняя женщина. Подозреваемую уже задержали. Мотивы ее действий и другие подробности случившегося выясняются. Получившим ножевые ранения оказывают медицинскую помощь.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце августа мужчина напал с ножом на прохожих в пригороде Парижа. В реузльтате один человек погиб и двое пострадали.

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