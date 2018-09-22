Теракт на военном параде в Иране: ранены 20 человек, есть погибшие

СЕГОДНЯ 09:43 2018-09-22T11:12:18+03:00

Pанены не менее 20 человек, в том числе женщина и ребенок Фото: EAST NEWS

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В результате теракта на военном параде в иранском городе Ахваз на юге страны ранены не менее 20 человек, в том числе женщина и ребенок, сообщает телеканал Press TV.

На этот момент о произошедшем известно немного: неизвестные открыли огонь по собравшимся на праздник людям из-за стенда, есть погибшие. Силы безопасности и правоохранители ликвидировали четырех террористов: «четыре или пять».

Боевики открыли огонь по людямФото: EAST NEWS

Фото: EAST NEWS

Иранское агентство ISNA опубликовало на своей странице в Twitter первые кадры с места событий: машины «Скорой помощи», куда военные подносят раненых, брошенный кем-то на землю рюкзак с пятнами крови, взволнованные лица людей.

Теракт в Иране.

Наблюдавшие за парадом граждане сначала подумали, что стрельба – часть мероприятия, и только когда несколько человек получили ранения, поняли, что это атака боевиков.

По данным Tasnim, погибли от восьми до десяти военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), еще семь пострадали.

Сегодня, 22 сентября, во многих городах Ирана, в том числе и в странице страны Тегеране, проходят военные парады в память о семилетней ирано-иракской войне 1980 – 1988 годов.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 7 сентября протестующие против закрытия пограничного перехода между Ираном и Ираком подожгли здание иранского консульства в иракском городе Басра.