2018-09-22T10:51:13+03:00
Политика

Венгрия выступила против автоматического продления антироссийских санкций

По мнению главы МИД европейского государства Петера Сийярто, страны ЕС должны вести дискуссии по данному вопросу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Венгрии Петер СийяртоГлава МИД Венгрии Петер СийяртоФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против автоматического продления антироссийских санкций, введенных Евросоюзом еще в 2014 году. По мнению дипломата, данный вопрос должен выноситься на обсуждение членами международного сообщества.

"Необходим диалог и честная дискуссия о том, достигли санкции своей цели или нет. Давайте фактически рассмотрим, помогли они экономике ЕС, российской экономике, или же способствовали негативному воздействию на нее, помогли ли они выполнению минских соглашений. Дав честные ответы на эти вопросы, мы должны принимать решения о нашем будущем", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что в данном вопросе Венгрия солидарна с Италией, которая, являясь членом "Большой семерки", имеет более значительный политический вес, а потому Будапешт в отстаивании своей позиции намерен придерживаться именно ее, передает телеканал RT.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Рим планирует пересмотреть свои отношения с Москвой, поскольку действующая мировая политика санкций не имеет никакого смысла и лишь вредит экономике стран.

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