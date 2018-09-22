2018-09-22T11:42:37+03:00
Происшествия

Стрельбу на военном параде в Иране приняли за часть шоу

Участники праздничной церемонии поняли, что случился теракт лишь после того, как услышали крики и увидели раненых [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранения получили не только военнослужащие, но и гражданские лицаРанения получили не только военнослужащие, но и гражданские лицаФото: EAST NEWS
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Стрельбу на военном параде в Иране, в результате которой погибли не менее десяти человек, сначала приняли за часть шоу.

Напомним, что утром в субботу, 22 сентября, неизвестные открыли огонь по участникам торжественного мероприятия в городе Ахваз на юге страны. Церемония была приурочена к годовщине начала семилетней ирано-иракской войны 1980 – 1988 годов.

Сначала зрители думали, что громкие хлопки - это лишь часть шоу, однако бросились в рассыпную, когда услышали крики и увидели первых раненных.

Стрельба в Иране попала на видео.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что жертвами теракта стали по меньшей мере 10 человек, среди которых восемь военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции. По данным властей, это число может увеличиться, поскольку многие раненые находятся в критическом состоянии. В целом же, известно о порядка 20 пострадавших, в том числе одном журналисте. Также ранения получили женщина и ребенок.

Что касается нападавших, то, как сообщает сайт Tasnimnews, двоих из них ликвидировали, еще нескольких удалось взять под стражу.

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