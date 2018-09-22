Число жертв теракта на военном параде в Иране возросло до 29

СЕГОДНЯ 19:25 2018-09-22T19:25:39+03:00

При этом еще 60 человек получили ранения

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По последним данным, в результате теракта во время военного парада в Иране погибли 29 человек, и еще 60 получили ранения. Такие цифры назвал губернатор провинции Хузестан Али Хусейн Хусейнзаде.

При этом политик не исключил, что жертв может стать больше, так как некоторые пострадавшие в настоящее время находятся в критическом состоянии, передает агентство al-Alam.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в субботу утром, 22 сентября, в городе Ахваз произошел теракт. Четыре террориста в военной форме открыли огонь по людям прямо во время военного парада. Стрельба продолжалась 10 минут. При этом боевики хотели пройти к трибунам, где сидели высокопоставленные офицеры, однако были остановлены иранскими правоохранительным органами. По последней информации, троих террористов уничтожили на месте, а четвертый умер в больнице.