МИД Китая вызвал посла США из-за санкций за сотрудничество с Россией

СЕГОДНЯ 20:08 2018-09-22T20:08:37+03:00

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В субботу, 22 сентября, министерство иностранных дел КНР вызвало посла США Терри Бранстеда. Поводом для этого стало введение Вашингтоном санкций против Пекина за военное сотрудничество с Россией.

«Министерство иностранных дел Китая вызвало посла США в КНР и сделало резкое представление в связи с введением санкций в отношении структуры вооруженных сил Китая и соответствующих ответственных лиц», - говорится в сообщении МИД Поднебесной.

Причем в госдепартаменте США уже подтвердили информацию о вызове Бранстеда в китайское дипведомство. Однако в Вашингтоне отказались приводить подробности встречи. «Что касается встречи посла Брэнстеда с (представителями) МИД (КНР), мы можем подтвердить эту встречу, но мы публично не обсуждаем частные дипломатические контакты», - заявили в Госдепе ТАСС.

Напомним, как сообщает сайт kp.ru, 20 сентября министерство финансов США ввело санкции в отношении Центрального военного совета Китая. В частности, ограничительные меры коснулись департамента подготовки войск и его руководителя Ли Шанфу. Таким образом Вашингтон решил «наказать» Пекин за покупку у России ЗРК С-400 и истребителей Су-35.