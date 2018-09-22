2018-09-22T22:49:12+03:00
Наука

Япония запустила грузовой корабль к МКС

«Конотори-7» должен доставить на космическую станцию грузы и экспериментальное оборудование
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: Японское агентство аэрокосмических исследований/jaxa.jpФото: Японское агентство аэрокосмических исследований/jaxa.jp
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В субботу, 22 сентября, стало известно, что Япония запустила тяжелую ракету H-2B с космическим грузовиком «Конотори-7», который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) грузы и экспериментальное оборудование.

Ракета стартовала с космодрома Танэгасима, находящегося в японской префектуре Кагосима. При этом запуск был произведен в 02:52 по местному времени (20:52 мск субботы), сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Стоит отметить, что на борту «Конотори-7», в частности, находятся два микроспутника Stars-me. Речь идет о двух аппаратах кубической формы, соединенных стальным тросом, по которому двигается капсула с моторчиком и камерой. Предполагается, что эта конструкция будет выпущена в открытый космос и продемонстрирует работу будущего космического лифта.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году Япония запустила самую маленькую в мире ракету-носитель. Местные СМИ сравнивали размеры SS-520 с габаритами телеграфного столба.

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