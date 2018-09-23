2018-09-23T00:52:08+03:00
Спорт

Итог боя Джошуа - Поветкин: россиянин проиграл нокаутом в 7 раунде

Поединок прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Энтони Джошуа и Александр Поветкин.Энтони Джошуа и Александр Поветкин.Фото: REUTERS
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В Лондоне на знаменитом стадионе "Уэмбли" прошел бой боксеров-профи между британцем Энтони Джошуа и россиянином Александром Поветкиным. Встреча продолжалась семь раундов и действующий обладатель чемпионских поясов в супертяжелом весе, британец Джошуа, добился победы.

Энтони Джошуа нокаутировал нашего Александра Поветкина в седьмом раунде. Сначала Поветкин пропустил пару ударов, но смог встать на ноги. Однако затем еще два удара отправили Поветкина "на канаты".

Энтони Джошуа выиграл свой 22-й бой в карьере, 21 - нокаутом. У него пока ни одного поражения. У Поветкина - 35 побед, 24 - нокаутом и теперь 2 поражения на профессиональном ринге.

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