Помпео высказался по поводу замгенпрокурора США, предлагавшего сместить Трампа

СЕГОДНЯ 06:00 2018-09-23T06:19:38+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео, комментируя недавнюю публикацию о том, что заместитель генерального прокурора предлагал отстранить президента Дональда Трампа от власти по недееспособности, посоветовал госслужащим, не согласным с политикой главы Белого дома найти другую работу.

«Если ты не можешь быть в команде, если ты не поддерживаешь эту миссию, то тогда, наверное, тебе стоит заняться чем-то другим», - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Помпео добавил, что он говорит об этом всем новым сотрудникам госдепартаменте: «Нам нужно, чтобы все помогали президенту Трампу в его работе». И выразил надежду, что это понимают во всех ведомствах – не только в госдепе, но и в Минюсте, и в ФБР, и в других.

К слову, сам Трамп тоже отреагировал на эту статью, пообещав избавиться от «вони» в министерстве юстиции (в США Минюст и Генпрокуратура – это одно и то же ведомство).

«В Минюсте есть замечательные люди, но есть и премерзкие. Вы видели, что случилось в ФБР (намек на отставку Джеймса Коми). Это затяжная вонь, и мы собираемся избавиться от нее», - заявил Трамп на встрече с республиканцами в Миссури.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне газета The New York Times опубликовала статью о том, что после отставки Коми замгенпрокурора США Род Розенстайн в личных беседах предлагал коллегам сместить президента с помощью 25-й поправки к Конституции.