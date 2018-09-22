Замгепрокурора США предлагал отстранить Трампа от власти по недееспособности

СЕГОДНЯ 01:50 2018-09-22T02:08:42+03:00

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Заместитель генпрокурора США, он же замглавы Минюста (в Америке это одно и то же ведомство) Род Розенстайн предлагал отстранить президента Дональда Трампа от власти по недееспособности.

А чтобы доказать его неспособность управлять государством и «показать хаос, поглощающий администрацию», чиновник тайно записывал беседы с шефом на диктофон, пишет газета The New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По словам собеседников издания, эти события происходили весной прошлого года, когда Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми, а сам Розенстайн занимал свой пост всего две недели.

Замминистра юстиции предлагал для устранения лидера страны использовать 25-ю поправку к Конституции, принятую в 1965 году после убийства Кеннеди. Она позволяет признать президента «неспособным выполнять свои обязанности» – прежде всего, по состоянию здоровья. Например, внезапно обнаружившейся у него тяжелой болезни или умственной отсталости. В таком случае власть в стране без долгой и сложной процедуры импичмента переходит к вице-президенту.

Отмечается, что Розенстайн неоднократно высказывал эту идею в конфиденциальных беседах, однако его замысел не воплотился в жизнь.

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К неудовольствию ненавистников Дональда Трампа в американском истэблишменте дело с импичментом президента, о котором стали говорить чуть ли не с первых дней его пребывания в Белом доме, явно затягивается. Пока не удалось накопать ничего впечатляющего по главным пунктам «обвинения» - о якобы «преступных связях» с русскими. И тогда решили пойти другим путем: объявить президента США недееспособным (подробности).