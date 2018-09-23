Дочь британского миллионера умерла на борту самолета, съев сэндвич

СЕГОДНЯ 13:19 2018-09-23T13:19:17+03:00

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Дочь британского миллионера, основателя сети игрушек Wow Toys Наташа Эднан-Лаперуза скончалась на борту самолета авиакомпании British Airways, после того как съела сэндвич с артишоком и оливками в аэропорту.

Лайнер должен был доставить предпринимателя и его 15-летнюю дочь из Лондона в Ниццу, однако вскоре после взлета у Наташи по коже пошли красные пятна, а потом проявились и другие признаки острой аллергической реакции. Мужчина вколол подростку две дозы лекарства, которое она всегда носила с собой на экстренный случай, но лучше девушке не становилось. Она скончалась уже по прилету в одной из больниц Ниццы.

Теперь миллионер намерен требовать ответа от сети магазинов Pret a Manger, в одном из которых и был приобретен тот самый сэндвич. Существует вероятность, что в булку был добавлен кунжут, который вызвал аллергическую реакцию.

Следователи проверят был ли данный продукт промаркирован соответствующим образом, а также насколько члены экипажа самолета British Airways были готовы к экстренной ситуации, передает DailyMail.

Сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года в результате трагического случая погибла также дочь влиятельного турецкого бизнесмена Хусейна Башарана. 28-летняя девушка и еще десять человек погибли в результате авиакатастрофы. Мина Башаран возвращалась с девичника из ОАЭ, когда частный самолет попал в снежную бурю и врезался в скалу.